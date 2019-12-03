موعد مباراة الأهلي والنجوم في كأس خادم الحرمين القنوات الناقلة

يستعد فريق أهلي جدة لخوض مواجهة مهمة أمام فريق النجوم في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .
ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في تمام الساعة الـ 4:45 مساءً بتوقيت مصر وستذاع عبر قناة KSA sportالرياية السعودية الحاصلة على حقوق بث البطولة .
ومن المتوقع أن تشهد المباراة جانب كبير من الإثارة والندية حيث سيقاتل كلا الفريقين لتحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة .
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