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موعد مباراة الأهلي والنجوم في كأس خادم الحرمين القنوات الناقلة

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يستعد فريق أهلي جدة لخوض مواجهة مهمة أمام فريق النجوم في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في تمام الساعة الـ 4:45 مساءً بتوقيت مصر وستذاع عبر قناة KSA sport

الرياية الحاصلة على حقوق بث البطولة .

ومن المتوقع أن تشهد المباراة جانب كبير من الإثارة والندية حيث سيقاتل كلا الفريقين لتحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة .

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