يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر ، حيث تقام الليلة مباراة الأهلي وبني سويف، في إطار دور الـ32 من كأس مصر، حيث يستضيف اللقاء ستاد القاهرة.
وتنطلق مباراة الأهلي ضد بني سويف، في السابعة والنصفمساء اليوم بتوقيت القاهرة، وسيتولى تحكيم المباراة محمد عباس قابيل، ويعاونه شريف التباع مساعد أول، وعمر فتحي مساعد ثانٍ، وسيكون أحمد العدوي حكما رابعا للقاء.
ويتوجب أن تنتهي مباراة الأهلي وبنيسويف بفوز أحد الفريقين، وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في دور الـ16 مع المنتصر من مواجهة إنبي والترسانة، المقرر إقامتها في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل.
وسيتم نقل مباراة الأهلي ضد بني سويف، عبر قناتي تايم سبورتس وأون سبورت، حيث يسبق المباراة استديو تحليلي بالقناتين للحديث عن المباراة وتحليلها بشكل فني.
كانت هذه تفاصيل خبر يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.