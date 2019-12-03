«كورة لايف» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA STAR كورة جول ON SPORT ماتش اليوم الأهلي AHLY

يحرص بوابة الوفد علي تقديم خدمة مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر ، حيث يستضيف ستاد القاهرة الدولى اليوم مباراة ضمن بطولة كأس مصر لجساب دور ال 32 من اللقب الأقدم فى تاريخ كرة القدم المصرية عندما يواجه النادي الأهلي نظيره بنى سويف.

موعد مباراة الأهلي وبني سويف بكأس مصر

يستضيف النادي الأهلي نظيره نادي بنى سويف ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة

ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبني سويف بكأس مصر

يفتح ستاد القاهرة الدولى أبوابه لإستضافة مباراة الأهلي وبني سويف ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر، فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة

ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.