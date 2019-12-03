«يلا شووت» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

يقدم موقع الوفد خدمة مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر ، حيث يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختبارًا محليًا جديدًا، عندما يستضيف فريق بنى سويف مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في المواجهة التي تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر. تنطلق مباراة الأهلي وبني سويف في تمام السابعة والنصف، ويرغب النادي الأهلي في مصالحة جماهيره وتعويض الخسارة الأفريقية المفاجئة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي بملعب رادس، والتي حسمها النجم لصالحه بهدف نظيف، ورغم تحميل إدارة الأهلي مسئولية الهزيمة لحكم المباراة البتسواني بعد طرده أيمن أشرف مدافع الفريق ليضطر الفريق الأحمر للعب بعشرة لاعبين قرابة الـ80 دقيق، إلا أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر طالب اللاعبين بتعويض الخسارة أمام بطل تونس من أجل استعادة التوازن قبل مباراة الهلال السوداني المرتقبة، المقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد السلام، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. في تمام السابعة والنصف، ويرغب النادي الأهلي في مصالحة جماهيره وتعويض الخسارة الأفريقية المفاجئة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي بملعب رادس، والتي حسمها النجم لصالحه بهدف نظيف، ورغم تحميل إدارة الأهلي مسئولية الهزيمة لحكم المباراة البتسواني بعد طرده أيمن أشرف مدافع الفريق ليضطر الفريق الأحمر للعب بعشرة لاعبين قرابة الـ80 دقيق، إلا أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر طالب اللاعبين بتعويض الخسارة أمام بطل تونس من أجل استعادة التوازن قبل مباراة الهلال السوداني المرتقبة، المقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد السلام، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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