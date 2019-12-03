الجنايني يجتمع مع البدري

اجتمع حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني بحضور محمد بركات مدير المنتخب بجهازه الفني طارق مصطفى وأحمد ايوب وسيد معوض وأيمن طاهر للاتفاق والتنسيق علي متابعة مباريات الدوري الممتاز خلال المرحلة المقبلة للوقوف علي أفضل العناصر المناسبة لاختيارات المنتخب في الارتباط الرسمي خلال أجندة مارس المقبل . الرسمي خلال أجندة مارس المقبل . واستعرض حسام البدري خلال الجلسة التي عقدت بمقر اتحاد الكرة اليوم خريطة العمل والوقوف علي أهم احتياجات المنتخب وتذليل كل الصعوبات.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد اجتمع أمس مع حسام البدري لتذليل كافة العقبات أمام استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة والتأكيد علي دعم وتوفير احتياجات الجهاز الفني فى مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ وكذلك تصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢١ .

شهد الاجتماع حضور الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد والكابتن محمد بركات مدير المنتخب. اتحاد الكرة قد اجتمع أمس مع حسام البدري لتذليل كافة العقبات أمام استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة والتأكيد علي دعم وتوفير احتياجات الجهاز الفني فى مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ وكذلك تصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢١ .شهد الاجتماع حضور الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد والكابتن محمد بركات مدير المنتخب.

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