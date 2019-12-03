نتائج مواجهات اليوم في البطولة العربية للدراجات

تنشر بوابة الوفد نتائج البطولة العربية للدراجات، اليوم الثلاثاء، وجاءت كالآتي: منافسات فردى ضد الساعة ناشئين لمسافة 17 ك .. الميدالية الذهبية .. صلاح الدين أيوب من الجزائر الميدالية الفضية .. محمد أحمد مبارك من الإمارات الميدالية البرونزية .. أوبيى فضل الصادق من الأردن منافسات فرد ضد الساعة عمومى رجال لمسافة 44 ك .. ك .. الميدالية الذهبية .. سيد جعفر من الكويت Advertisements الميدالية الفضية .. عز الدين يعقاب من الجزائر الميدالية البرونزية .. خالد الخليفة من الكويت ومن المقرر أن تقام غدا منافسات سباق الفردي العام للشباب 112كم . يشارك منتخب مصر بفريق مكون من عاصم الحسيني، محمد عيش، محمد فراج، حسن بينما فريق الشباب يوسف زكي أحمد الونان، حسين ناصر محمد قاسم أحمد. عاصم الحسيني، محمد عيش، محمد فراج، حسن بينما فريق الشباب يوسف زكي أحمد الونان، حسين ناصر محمد قاسم أحمد. جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق البطولة في نسخة 2018 التي أقيمت في الجزائر. وكان محافظ الاسكندرية الجديد محمد الشريف قد قام بزيارة مقر البطولة وافتتح البطولة الرسمية وأقام الاتحاد المصري عشاء لرؤساء الوفود بحضور المحافظ صرح بذلك محمد البخاري مدير البطولة .

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