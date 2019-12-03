منتخب الصالات يغادر إلى السعودية فجرًا

تسافر فجر الغد بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات في طريقها إلى السعودية برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على كرة الصالات لأداء مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودى يومى الجمعة والسبت المقبلين . وتضم البعثه كلا من هشام صالح مديرا فنيا ونادر رشاد مدربا عاما ونواف الوجيه مديرا اداريا والدكتور عادل حداد طبيب الفريق وهانى درويش اخصائي علاج طبيعي و١٤ لاعبا هم : مدربا عاما ونواف الوجيه مديرا اداريا والدكتور عادل حداد طبيب الفريق وهانى درويش اخصائي علاج طبيعي و١٤ لاعبا هم : " جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن عباس ومؤمن حمدان وابراهيم عوض وإبراهيم بخيت ومحمد عبد القادر وطارق حسن ومحمد سعيد وخالد عبد الله ومحمد عبد الحميد وصابر سيد وعلى رمضان وصلاح حسنى ". عبد القادر وطارق حسن ومحمد سعيد وخالد عبد الله ومحمد عبد الحميد وصابر سيد وعلى رمضان وصلاح حسنى ". وصرح هشام صالح المدير الفنى أنه يغيب عن صفوف المنتخب هذه الرحلة كل من عبده الاشول ومحمد منصور والمعتز بالله سامى للاصابة بالاضافة الى الأربعة المحترفين فى الإمارات لتكون فرصة أمام الجهاز الفنى بالدفع بالعناصر الجديدة للوقوف على مستواهم .

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