صحف تركية تؤكد اقتراب جوميز من الرحيل عن الهلال

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم الثلاثاء عن موعد رحيل النجم الفرنسي بافيتمبي جوميز عن صفوف فريق الهلال السعودي .
وأكدت التقارير ان عقد جوميز مع الهلال سينتهي في 2019 – 2020 ويفكر اللاعب في عدنتجديد عقده مع النادي الأزرق والعودة مرة أخرى إلى صفوف فريقه السابقة جالطة سراي التركي .
وأشارت التقارير إلى أن اللاعب سيعود إلى الدوري التركي خلالموسم الانتقالا الشتوية يناير المقبل حيث أبدى اللاعب في تصريحات سابقة رغبته في العودة إلى تركيا وامتاع جماهير نادي جالطة سراي .
ونجح جوميز في تقديم مستوى رائع مع الهلال وقاده للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على أوراوا الياباني في نهائي البطولة .
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