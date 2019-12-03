صحف تركية تؤكد اقتراب جوميز من الرحيل عن الهلال

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم الثلاثاء عن موعد رحيل النجم الفرنسي بافيتمبي جوميز عن صفوف فريق الهلال السعودي . وأكدت التقارير ان عقد جوميز مع الهلال سينتهي في 2019 – 2020 ويفكر اللاعب في عدن تجديد عقده مع النادي الأزرق والعودة مرة أخرى إلى صفوف فريقه السابقة جالطة سراي التركي . تجديد عقده مع النادي الأزرق والعودة مرة أخرى إلى صفوف فريقه السابقة جالطة سراي التركي . وأشارت التقارير إلى أن اللاعب سيعود إلى الدوري التركي خلال موسم الانتقالا الشتوية يناير المقبل حيث أبدى اللاعب في تصريحات سابقة رغبته في العودة إلى تركيا وامتاع جماهير نادي جالطة سراي . موسم الانتقالا الشتوية يناير المقبل حيث أبدى اللاعب في تصريحات سابقة رغبته في العودة إلى تركيا وامتاع جماهير نادي جالطة سراي . ونجح جوميز في تقديم مستوى رائع مع الهلال وقاده للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على أوراوا الياباني في نهائي البطولة .

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