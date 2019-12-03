قدم العميد حسام بدر الدين، عضو نادي القاهرة، مقترحا من 4 بنود للمناقشة في اجتماع الجمعية العمومية المقبل. الجمعية العمومية المقبل. وتتضمن المقترح عدم فرض رسوم إضافية على اشتراكات الأعضاء بالنادي، شرط موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالكامل. اشتراكات الأعضاء بالنادي، شرط موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالكامل. والجدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العمومية سيعقد يوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام بدر الدين يقدم مقترحًا من 4 بنود في عمومية نادي القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.