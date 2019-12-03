الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم يحدد مبارتين وديتين للمنتخب للأستعداد ليورو 2020

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن المنتخب الإنجليزي سيواجه منتخبي النمسا ورومانيا في مباراتين وديتين أستعدادا لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
وأوضح الاتحاد أن المنتخب الإنجليزي، الذي يدربه المدير الفني جاريث ساوثجيت، سيواجه المنتخب النمساوي في فيينا في الثاني من يونيو ثم يلتقي المنتخب الروماني في السابع من الشهر نفسه، لكن لم يجر الإستقرار على مكان المباراة بعد.
وفي البطولة الأوروبية التي تقام في 12 مدينة خلال الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو، سيتنافس المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبي كرواتيا والتشيك وأحد المنتخبات المتأهلة من الملحق الذي تقام منافساته في مارس المقبل، وسيخوض جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات على ملعب “ويمبلي”.
كذلك يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الدنماركي على ملعب ويمبلي في 31 مارس، وذكر الاتحاد الإنجليزي أنه سيجرى الإعلان عن الطرف الثاني للمباراة الأخرى المقررة في 27 مارس في وقت لاحق.
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