بطولة الأندية العربية: قرعة ربع ونصف النهائي الاربعاء

تسحب الأربعاء في الرياض قرعة الدورين الربع والنصف نهائي لبطولة الأندية العربية لكرة القدم “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، بحسب ما أعلن الإتحاد العربي للعبة الثلاثاء.

وكتب الاتحاد العربي في حسابه على موقع “تويتر”: “غداً في العاصمة السعودية مدينة الرياض .. حفل مراسم قرعة دور ربع النهائي ودور نصف النهائي للبطولة العربية الكبيرة”.

وأكتملت أضلاع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي بإستثناء مقعد واحد يتنافس عليه فريقي مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي. واتفق الناديان على اقامة مباراة الاياب بينهما في 16 ديسمبر الجاري في الجزائر، وذلك بعد تعادلهما سلباً في مواجهة الذهاب.

وتأهل الى ربع النهائي أندية الإتحاد والشباب السعوديين، وأولمبيك آسفي والرجاء المغربيين، والإسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين، والشرطة العراقي.