قطر: لم نخلط بين السياسة والرياضة ورحبنا بالجميع بالدوحة

قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2020″، إن بلاده لا تخلط بين السياسة والرياضة، وإنها رحبت بجميع المنتخبات المشاركة وجماهيرها في بطولة “كاس الخليج 24”.

وأكد أن الدوحة لم تمنع أحد من الدخول إليها، وأنها طبقت شعار البطولة “أهلا بالجميع في دوحة الجميع”.

وأضاف الخاطر في لقاء مع الصحفيين حضره مراسل الأناضول، أن “كُل مباراة أو بطولة تقام في قطر تمثل محطة إعداد في طريقنا لكأس العالم 2022”.

وتستضيف قطر حالياً بطولة كأس “خليجي 24” والتي انطلقت 26 نوفمبر ثاني الماضي، وتستمر حتى 8 ديسمبر الحالي.

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة أيضاً كأس العالم للأندية في 11 من الشهر الحالي.

Advertisements

وكشف الخاطر أيضاً أن “لجنة الإرث تبحث مع الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) حالياً إقامة بطولة دولية في 2021 لكن لم يتم تحديدها”.

وذكر المسؤول القطري أن “استعدادات كأس العالم تسير بشكل جيد حسب الجدول الزمني المخطط له، وأنه نهائية 2020 سيكون الإنتهاء من جميع إستادات كأس العالم”.

وفازت قطر في 2010، بأستضافة مونديال 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقام مباريات مونديال 2022، في قطر خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.