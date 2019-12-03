مدير المنتخب العراقي: من حقنا أن نحلم بكأس خليجي 24

شدد باسل كوركيس مدير المنتخب العراقي الأول لكرة القدم على صعوبة المباراة المقررة أمام البحرين بعد غد الخميس في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين (خليجي 24) المقامة حالياً في قطر، مؤكداً أنها تتطلب بذل جهد مضاعف من أجل تحقيق الأنتصار وحصد بطاقة العبور للمباراة النهائية .

ويتطلع الفريق العراقي لتحقيق اللقب بعد إنتظار دام 31 عاماً، منذ أن توج بآخر لقب له في البطولة عام 1988 في السعودية .

وقال كوركيس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :”من حقنا أن نحلم باللقب والتتويج بكأس البطولة، لأن إمكانياتنا تؤهلنا لذلك، والفريق قادر على الوصول إلى أبعد مرحلة في البطولة، ونحن متفائلون ونشعر بأننا قادرون على العودة للعراق هذه المرة بالكأس.”

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وتحدث كوركيس عن لقاء البحرين قائلاً :”بلا شك المباراة صعبة ومهمة بالنسبة لكلا الفريقين لأن الفوز بها يعني التأهل إلى المباراة النهائية، لذلك علينا أن نكون في قمة تركيزنا، ويجب على اللاعبين أن يطبقوا تعليمات المدرب لتحقيق الإنتصار”.

وأضاف :”واجهنا البحرين أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، لكن تبقى لكل مباراة وكل بطولة ظروفها الخاصة ونأمل في أن يحالفنا التوفيق هذه المرة ونصل إلى هدفنا المرجو.”

وأشاد كوركيس بالروح القتالية العالية للاعبي العراق طوال مباريات الدور الأول مؤكداً أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، ولا يزال لديهم الأفضل ليقدموه.