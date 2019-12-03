تيباس يستقيل من رئاسة رابطة الدوري الإسباني.. للترشح مجدداً

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس استقالته الاثنين من منصبه لإعطاء “المزيد من الإستقرار” لرابطته داعياً إلى إنتخابات جديدة سيترشح اليها.

وأعلن تيباس في حسابه على موقع تويتر “أقدم إستقالتي كرئيس لرابطة الدوري الاسباني لفتح عملية إنتخابات جديدة على الرئاسة، سأترشح إليها”.

وسيترشح تيباس (57 عاماً) لولاية ثالثة على رأس “لا ليغا”، بعد انتخابه للمرة الأولى في أبريل 2013، قبل أن يعاد إنتخابه في اكتوبر 2016.

أرفق تيباس إستقالته برسالة للأندية علل فيها قراره بالرغبة “بأعطاء أكبر قدر ممكن من الإستقرار” للمؤسسة.

وكانت الإنتخابات على رئاسة الرابطة مقررة في الأول من أكتوبر 2020، لكن تيباس يعتقد أن إنتخابات مبكرة ستسمح له بمواجهة تحديات مستقبلية بدعم أكبر ولولاية مدتها أربع سنوات.

ومن بين أسباب إجراء إنتخابات مبكرة، ذكر تقديم عروض حقوق النقل التلفزيوني للفترة بين 2022 و2025، والتي ستجرى “تقريباً بين مارس ويونيو 2021″، اذ يعتبرها “قريبة جداً من فترة الإنتخابات” المقررة أصلاً.

Advertisements

أردف تيباس “لسنوات اتبعنا إستراتيجية حقيقية لحقوقنا التلفزيونية.. لا ننسى أن الأمر يزيد عن 1200 مليون يورو”.

وذكر تيباس أيضاً السياسات التي يمكن أن تعتمدها الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي “بقوانين تؤثر على مؤسستنا وأصولنا”.

وشرح “لكي تكون قادراً على التحدث مع جميع الجهات الفاعلة، أعتقد انه ليس من الجيد القيام بذلك بتفويض ينتهي خلال اشهر قليلة، يجب ان يحظى الشخص المسؤول عن ذلك على دعم الاندية لأربع سنوات على الأقل”.

وأعترض تيباس أخيراً على قرار الإتحاد الإسباني للعبة نقل مسابقة الكأس السوبر التي سيشارك فيها اربعة اندية الشهر المقبل، الى المملكة العربية السعودية والمقدرة عائداتها بـ120 مليون يورو لثلاث سنوات، منتقداً قرصنة الناقل “بي آوت كيو” لمباريات الدوري الاسباني والبطولات الاوروبية.

وتقام النسخة الأولى من الصيغة الجديدة لمسابقة الكأس السوبر بين الثامن من يناير المقبل و12 منه. وتنظَّم للمرة الأولى بنظام “دور الأربعة”، حيث تشارك فيها أندية برشلونة بطل الدوري وفالنسيا بطل الكأس، إضافة الى قطبي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

كما اعترض الاتحاد الاسباني في يوليو الماضي على اقامة مباريات الدوري المحلي يومي الجمعة والإثنين، فيما عدته الرابطة تهديداً لعقودها التلفزيونية. وفصل القضاء في المسألة بينهما معتمداً إمكانية إقامة المباريات الجمعة وليس الإثنين. وحاول تيباس إقامة مباريات من الدوري الإسباني في الولايات المتحدة الأميركية لكن محاولاته باءت بالفشل.