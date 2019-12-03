العراقي سعد ناطق مستعد للمشاركة أمام البحرين في خليجي 24

Hنتظم العراقي سعد ناطق في تدريبات منتخب بلاده أستعداداً للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب البحريني بعد غد الخميس في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين لكرة القدم (خليجي 24) المقامة حالياً في قطر.

وبات ناطق جاهزاً للمشاركة في اللقاء، وذلك في أعقاب خضوعه لعملية جراحية في الأنف إثر تعرضه لكسر ثلاثي مضاعف، كان قد هدد بغيابه عن المباريات حتى نهاية البطولة.

وتعرض ناطق للإصابة خلال مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الإماراتي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، والتي إنتهت بفوز العراق 2 / صفر.

وقال جاسم الجنابي طبيب المنتخب العراقي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قرار مشاركة سعد ناطق يبقى بيد المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيش، لكنه سيرتدي قناعا على الوجه في حالة المشاركة.

وكشف الجنابي عن جاهزية اللاعب مهند علي للمشاركة في اللقاء بعد التأكد من عدم حاجته لأشعة رنين مغناطيسي، بعدما أشتكى من ألام في نفس مكان إصابته السابقة بالكاحل .