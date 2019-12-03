رياضة | تكريم شوقي غريب في الجامعة الكندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم شوقي غريب في الجامعة الكندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت الجامعة الكندية شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى اليوم، الثلاثاء، بعد تحقيق لقب بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة، وكذلك تحقيق حلم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي حرص على تلبية دعوة إدارة الجامعة الكندية لنقل تجربته مع المنتخب الأولمبى تحت 23 سنة وحث الشباب على التحلى بروح الإصرار والعزيمة لتحقيق الأهداف.

وكشف شوقى غريب عن برنامج اعداد المنتخب لاوليمبياد طوكيو 2020، والذي يتضمن إقامة معسكر لمدة 3 أيام فى شهر فبراير المقبل، ثم تجمع فى مارس المقبل وفقا للأجندة الدولية، كما طلب المدير الفنى معسكر لمدة 3 أيام أخرى فى أبريل المقبل ومثلهه فى مايو قبل معسكر يونيو فى الأجندة الدولية، وأضاف المدير الفنى أن المنتخب الأولمبي يخطط للفوز بميدالية أولمبية لأن عصر التمثيل المشرف انتهى.

كما قال شوقى غريب إنه تلقي عرضا لتدريب الأهلى وقت أن كان مدربا لسموحة من قبل حسن حمدى ومحمود الخطيب، قائلا: تحدث معى حسن حمدي والخطيب لتدريب الأهلى واتفقوا معى على الراتب فى الفترة التى كان متواجد فيها محمد يوسف مديرا فنيا للفريق الأحمر ".