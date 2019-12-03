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رياضة | شاهد.. لحظة إنقاذ لاعب البلدية من بلع لسانه (صور)

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نجح الجهاز الطبي لنادي بلدية المحلة وبمساعدة محمد الخولي طبيب نادي مالية كفر الزيات في إنقاذ محمد عبدالواحد لاعب البلدية من بلع لسانه.

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وذلك خلال اللقاء الذي يقيم بينها اليوم علي ملعب المالية بالجولة السابعة للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

وفي كرة مشتركة من حبظلم لاعب المالية مع عبدالواحد لاعب بلدية المحلة، اصطدم رأسهما مما سقط لاعب البلدية علي أرض الملعب، وتم إيقاف اللعب من قبل ابراهيم نور الدين حكم المباراة.

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وسارع الجهاز الطبي للبلدية لأرض الملعب، وساعده محمد الخوالي طبيب النادي المنافس، لإنقاذ اللاعب، وبعد محاولة في معالجته لعدة دقائق نجحوا في إفاقة اللاعب.

ودخلت عربة الإسعاف لإض الملعب وتم وضعه علي جهاز الأكسجين، ونقله لأقرب مشفي وهي مستشفي كفر الزيات العام .

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وتقدم مالية كفر الزيات حتي الآن بهدف نظيف عن طريق أحمد البيلي في الدقيقة 7 من زمن الشوط الأول.

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