رياضة | عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقريرها الخامس بشأن العقوبات الموقعة لما ورد في المباريات الأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

وتضمنت العقوبات غرامة مالية على ميتشو قبل رحيله عن تدريب الزمالك وإيقاف ثنائي الفريق محمود علاء ومحمد عواد للإنذار الثالث في مباراة إنبي.

- إنبي × الزمالك يوم 25/11/2019

1- توقيع غرامة مالية على المدير الفني لنادي الزمالك"50000 جنية “خمسون ألف جنيهاًلعدم حضور المؤتمر الصحفي.

2- إيقاف محمود علاء الدين محمود ( الزمالك ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

3- إيقاف محمد حسين عواد موسى (الزمالك ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

4- إيقاف رامي محمد صبري منصور ( انبي ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

- المقاولون العرب × أسوان يوم 23/11/2019

1- توقيع غرامة مالية على نادي اسوان قيمتها "50000 جنيه" "خمسون ألف جنيه" لتأخر الفريق للنزول للملعب في الشوط الثاني.

2- توقيع غرامة مالية على نادي المقاولون العرب قيمتها "50000 جنيه" "خمسون ألف جنيهاً" لتأخر الفريق للنزول للملعب في الشوط الثاني.

- مصر للمقاصة × حرس الحدود يوم 26/11/2019

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1- إيقاف اللاعب / مصطفى جمال عبدالمجيد ( حرس الحدود ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

- اف سي مصر × وادي دجلة يوم 26/11/2019م

1- توقيع غرامة مالية على نادي مصر قيمتها " 50000 جنيه" " خمسون ألف جنيه" لتأخير الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني

طنطا × سموحة يوم 27/11/2019

1- توقيع غرامة مالية على نادي سموحةقيمتها " 50000 جنيه" " خمسون ألف جنيهاُ" لتأخير الفريق للنزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني

2- توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها " 50000 جنيه" " خمسون ألف جنيه" لتأخير الفريق للنزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.

3- توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها "20000 جنيهاً" " عشرون ألف جنيه" للنزول بعض افراد الجهاز الفني والإداري أرض الملعب.

- المقاولون العرب × الجونة يوم 29/11/2019

1- ايقاف اللاعب/ محمود ابو السعود زكي محمد ( المقاولون العرب ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

2- توقيع غرامة مالية على نادي الجونةقيمتها " 50000 جنيه" " خمسون ألف جنيه" لتأخير الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني .

- طلائع الجيش × الانتاج الحربي يوم 28/11/2019

1- إيقاف اللاعب / احمد مجدي الحسيني محمود ( الانتاج الحربي ) مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة.