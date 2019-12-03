رياضة | فيليب كوتينهو يصدم برشلونة والسبب بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيليب كوتينهو يصدم برشلونة والسبب بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم البرازيلي مهاجم برشلونة فيليب كوتينهو أنه يريد البقاء في بايرن ميونيخ بمجرد انتهاء فترة الإعارة في ملعب أليانز أرينا بشهر مايو المقبل.

انتقل فيليب كوتينهو إلى الفريق البافاري خلال الصيف على سبيل الإعارة لمدة موسم بعد أن كافح من أجل التكيف مع برشلونة ، حيث حقق 13 هدفًا فقط في 52 مباراة بالدوري الأسباني.

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ومنذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ ، أعاد كوتينهو اكتشاف شكل ما ، وأبقى على دور البداية وسجل ثلاثة أهداف إلى جانب المطالبة بخمس تمريرات حاسمة.

وعندما سئل عن مستقبله بعد هذا الموسم ، قال كوتينهو لصحيفة ديلي ميل: "أنا مرتاح للغاية هنا أخطط للبقاء هنا لمدة عام وأنا أركز على وقتي هنا إذا كان كل شيء مناسبًا ، فأنا أحب ذلك البقاء."

لدى بايرن ميونخ خيار التوقيع على كوتينهو بصفقة دائمة مقابل رسوم قدرها 102 مليون جنيه إسترليني في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.