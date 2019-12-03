رياضة | بوتشيتينو يطلب تدريب مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتشيتينو يطلب تدريب مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الإنجليزية إن موريسيو بوتشيتينو يريد أن يصبح المدير القادم لمانشستر يونايتد بعد مغادرة توتنهام هوتسبر الشهر الماضي.

إن الأرجنتيني ، حتى قبل أن يغادر نادي شمال لندن ، مرتبط بشدة بأخذ زمام الأمور في ملعب أولد ترافورد.

ازدادت حدة الحديث عن انتقال بوتشينو إلى يونايتد بعد تعادل يونايتد 2-2 مع أستون فيلا ، تاركًا للمدرب أولي جونار سولسكاير تحت ضغط شديد.

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وفقًا لمانشستر إيفننج نيوز ، فإن المدرب البالغ من العمر 47 عامًا لا يزال "مفتونًا" باحتمال إدارة يونايتد وأراد تولي المنصب بعد مغادرة مورينيو للنادي.

أكد مؤخرًا بوتشيتينو أنه يريد عودة فورية إلى الإدارة في ناد أوروبي ، الذي يقضي فترة راحة قصيرة في مسقط رأسه الأرجنتين.

وقد أشارت التقارير إلى أن الهزيمة في المباريات المقبلة ضد توتنهام ومانشستر سيتي من شأنه أن يرى سولسكاير يفقد وظيفته.