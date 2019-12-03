رياضة | قائمة طنطا لمواجهة الاسماعيلي غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة طنطا لمواجهة الاسماعيلي غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة ضم 20 لاعبا ، وجاءت قائمة طنطا لمواجهة الإسماعيلي كالأتي :-

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إسلام طارق ، محمد فتحي ، محمود مسعود ، محمد العشري ، حسام غالي ، أحمد قطاوي ، محمد الشاذلي ، محمد حسام الشرخه، عبدالرحمن الدح ، احمد فهمي ، محمود كابونجا ، إيهاب سمير ، أحمد الشناوي ، أحمد الألفي ، محمد ماجد أونش ، هشام شعبان ، إسلام فؤاد ، تاديو لوانجا ، ماريو بيرنارد ، وليد عادل.

يذكر أن نادي طنطا سيواجه الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ، في مباراة ستقام بينهم غدا في تمام الخامسة مساءا علي ستاد الإسماعيلية.

جدير بالذكر أن الفريق الطنطاوي سافر صباح اليوم إلي الإسماعيلية لأقامة معسكر مغلق قبل مباراة الإسماعيلي بيوم واحد فقط إستعدادا للدراويش.