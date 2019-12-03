رياضة | ابراهيم نور الدين حكما لموقعة مالية كفر الزيات والبلدية

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أستقر أيمن مجدي ورضا عبدالعال المديرين الفنيين لاندية مالية كفر الزيات وبلدية المحلة علي تشكيلهما لخوض مباراة الجولة السابعة والتي تقام علي ملعب مالية كفر الزيات، بالمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

ويبدأ مالية كفر الزيات الشوط الأول بتشكيل مكون من عبدالحليم محمود، وأحمد العش، ومجدي دونجا، وحبظلم، وأمير بلبول، ومحمد مرسي، والسيد شعبان، وعبدالله السيد، وأحمد البيلي، وأحمد دكة، وعبدالعزيز ابراهيم.

دكة البدلاء :- كريم عماد، وعبدالله البلاط، وسعد البصيلي، وعبدالرحمن بودا، ومختار سليمان، ومحمد حسن، ومحمود عطعوط.

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وجاء تشكيل البلدية كالتالي:- مؤمن جابر، ومحمد عبدالله حكا، وبسام حسن، وابراهيم فاضل، ومحمد عبد الواحد، وأحمد ابراهيم، ومحمود شهاب، وكريم بدير، وعلاء شعبان، وكشلط، وعمرو مصطفى.

البدلاء:- عصام سعد، وأحمد رفعت، وأحمد معروف، وباسم عيد، وزيكو، وأحمد وفائي، ومحمد جمال.

ويدير المباراة ابراهيم نور الدين حكما، ويعاونه وليد الشيخ، وليد قابيل، وناصر محمد، وجاء طارق حبيب مراقبا عن لجنة المسابقات