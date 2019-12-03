رياضة | سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الدولى الارجنتينى ليونيل ميسى نجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب فى العالم فى الحفل الذى اقيم مساء امس الاثنين فى العاصمة الفرنسية باريس.وتفوق ميسي على العديد من النجوم ابرزهم الهولندى فان ديك الذى حل ثانيا والبرتغالى كريستيانو رونالدو الذي حل ثالثا والسنغالى ساديو مانى الذي حل رابعا والمصري محمد صلاح الذى احتل المركز الخامس والعديد من النجومالخليج 365 خلال السطور التالية ترصد اللاعبين الحاصلين على الجائزةفى البداية كانت تقدم جائزة الكرة الذهبية من قبل مجلة الفرانس فوتبول الفرنسية وكانت مقتصرة على اللاعبين الأوروبيين قبل أن يتم تعديل قانون الجائزة سنة 1995 أصبحت تمنح للاعبين الذين يلعبون في أندية أوروبية، وكان جورج ويا “الليبيري” أول لاعب غير أوروبي يمنح الجائزة وذلك سنة 1995 وفى عام 2007 عدل القانون مرة اخرى واصبحت غير مقتصر على الأندية الأوروبية وأصبحت الجائزة تعطى لأفضل لاعب في العالم من اى قارة على بقاع الأرض.وفى عام 2010 تم الاتفاق بين الاتحاد الدولى لكرة القدم ومجلة فرانس فوتبول على دمج الجائزة لتقدم لاحسن لاعب قبل ان يتم الغاء العقد عام 2016 وأعلن الاتحاد الدولي تأسيس جائزة لأفضل لاعب اسمها (the best) وكان أول لاعب يحصل في التاريخ يحصل على جائزة أفضل لاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس لاعب نادي بلاكبول آنذاك سنة 1956، ويعد البرازيلى رونالدو لاعب إنتر ميلان آنذاك هو أول لاعب من أمريكا الجنوبية يفوز بالجائزة سنة 1997.

1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز (بلاكبول)

1957: الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو (ريال مدريد).

1958: الفرنسي ريموند كوبا (ريال مدريد).

1959: الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو (ريال مدريد).

1960: الإسباني لويس سواريز (برشلونة).

1961: الإيطالي عمر سيفوري (يوفنتوس).

1962: التشيكي جوزيف ماسوبوست (دوكلا براج).

1963: البولندي ليف ياشين (دينامو موسكو).

1964: الاسكتلندي دينيس لو (مانشستر يونايتد).

1965: البرتغالي أوزيبيو (بنفيكا).

1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون (مانشستر يونايتد).

1967: المجري فلوريان ألبرت (فيرينكفاروس).

1968: الإنجليزي جورج بيست (مانشستر يونايتد).

1969: الإيطالي جياني ريفيرا (آي سي ميلان).

1970: الألماني جيرد مولر (بايرن ميونخ).

1971: الهولندي يوهان كرويف (برشلونة).

1972: الألماني فرانز بيكنباور (بايرن ميونخ).

1973: الهولندي يوهان كرويف (برشلونة).

1974: الهولندي يوهان كرويف (برشلونة).

1975: السوفيتي أوليغ بلوخين (دينامو كييف).

1976: الألماني فرانك بيكنباور (بايرن ميونخ).

1977: الدنماركي ألان سيمونسن (بوروسيا مونشنغلادباخ).

1978: الإنجليزي كيفن كيجان (هامبورج).

1979: الإنجليزي كيفن كيجان (هامبورج).

1980: الألماني كارل هاينز رومينيجه (بايرن ميونخ).

1981: الألماني كارل هاينز رومينيجه (بايرن ميونخ).

1982: الإيطالي باولو روسي (يوفنتوس).

1983: الفرنسي ميشيل بلاتيني (يوفنتوس).

1984: الفرنسي ميشيل بلاتيني (يوفنتوس).

1985: الفرنسي ميشيل بلاتيني (يوفنتوس).

1986: السوفيتي إيجور بيلانوف (دينامو كييف).

1987: الهولندي رود خوليت (آي سي ميلان).

1988: الهولندي ماركو فان باستن (آي سي ميلان).

1989: الهولندي ماركو فان باستن (آي سي ميلان).

1990: الألماني لوثار ماتيوس (إنتر ميلان).

1991: الفرنسي جان بيير بابان (مارسيليا).

1992: الهولندي ماركو فان باستن (آي سي ميلان).

1993: الإيطالي روبرتو باجيو (يوفنتوس).

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف (برشلونة).

1995: الليبيري جورج وياه (آي سي ميلان).

1996: الألماني ماتياس زامر (بوروسيا دورتموند).

1997: البرازيلي رونالدو (إنتر ميلان).

1998: الفرنسي زين الدين زيدان (يوفنتوس).

1999: البرازيلي ريفالدو (برشلونة).

2000: البرتغالي لويس فيجو (ريال مدريد).

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2001: الإنجليزي مايكل أوين (ليفربول).

2002: البرازيلي رونالدو (ريال مدريد).

2003: التشيكي بافل نيدفيد (يوفنتوس).

2004: الأوكراني أندريه شيفشينكو (آي سي ميلان).

2005: البرازيلي رونالدينيو (برشلونة).

2006: الإيطالي فابيو كانافارو (ريال مدريد).

2007: البرازيلي ريكاردو كاكا (آي سي ميلان).

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).

2018: الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد).