رياضة | التايمز: سولسكاير يتشبث بقميص مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التايمز: سولسكاير يتشبث بقميص مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض الإنجليزية التقارير أن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد قدم مدونة ملابس أكثر صرامة في أولد ترافورد.

من المفهوم أن المدرب النرويجي سولسكاير غير سعيد لأن بعض لاعبيه يرتدون القبعات وغيرها من الملحقات التي يوفرها رعاتهم في أيام المباريات.

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وفقا لصحيفة التايمز ، أن أمر سولسكاير اللاعبين بارتداء قمصانهم في النادي في محاولة لاستعادة الانضباط في لمانشستر يونايتد.

يحتل الشياطين الحمر حالياً المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة خلف ليفربول المتصدر وبفارق ست نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

سيواجه سولسكاير أسبوعاً صعباً مع مباريات الدوري الممتاز ضد توتنهام هوتسبر يوم الأربعاء ورحلة إلى الاتحاد من أجل دربي مانشستر يوم السبت.