رياضة | مودريتش يرد على غياب صلاح ورونالدو : هذه هي الرياضة وعلينا احترام المنافسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مودريتش يرد على غياب صلاح ورونالدو : هذه هي الرياضة وعلينا احترام المنافسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص النجم الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الإسباني على توجيه رسالته للنجوم الذين غابوا عن حضور حفل الكرة الذهبية أمس والذي تقدمه المجلة الفرنسية فرانس فوتبول وتوج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه .

وقال النجم الكرواتي في تصريحاته لـ"الخليج 365 الرياضي" أنه سعيد بتواجده في الجائزة رغم عدم فوزه بها أو وجوده ضمن الأسماء الخمسة الأوائل مشدد على أن حضوره هو نوع من الاحترام للمنافسة وللجائزة .

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تغيب عن الحفل بعد علمه بعدم تتويجه بالجائزة وكذلك غاب النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي بعد علمه بعدم وجوده ضمن الثلاثة الكبار بالجائزة .

وقام مودريتش بتسليم الجائزة لميسي حيث فاز بها النجم الكرواتي العام الماضي مشددا على أن هذا الأمر يعد صورة محترمة للروح الرياضية بين اللاعبين المتنافسين .