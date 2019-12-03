رياضة | ليفربول يسعى لضم بديل صلاح في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يسعى لضم بديل صلاح في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ليفربول "مفضّل للتعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو في يناير"

أفادت تقارير أن ليفربول أصبح من أبرز المرشحين لإتمام صفقة مع جناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو في نافذة الانتقالات لشهر يناير.

ظهر سانشو على رادار العديد من الأندية الكبرى ، الذي لديه 17 هدفا و 20 تمريرة في البوندسليجا منذ بداية الموسم الماضي.

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يُزعم أن اللاعب الإنجليزي قد أصبح غير مستقر في دورتموند مؤخرًا بعد ظهوره كبش فداء على يد المدرب لوسيان فافر الشهر الماضي.

وفي حديثه عن موضوع سانشو ، قال النجم والمراسل السابق في الدوري الممتاز ، جان آجي فيورتوفت: "من مصدر جيد جدًا في ألمانيا: يفضل كلوب وليفربول الحصول على سانشو لاعب دورتموند. يريد سانشو مغادرة النادي بالفعل في يناير".

كما أفادت تقارير أن ناديي مانشستر يونايتد وريال مدريدا لديهما اهتمام كبير بالتعاقد مع سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند.

أوضح مايكل زورك ، المدير الرياضي لفريق بورسيا دورتموند ، مؤخراً أن النادي لم يكن يتوقع من اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا مغادرة النادي على نافذة يناير.