رياضة | عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطورت مفاوضات نادي الزمالك لاستعادة حمدي النقاز لاعب الفريق الذي أعلن فسخ العقد بشكل رسمي مع إدارة القلعة البيضاء لعدم الحصول على المستحقات المالية المتأخرة من 5 شهور.

وفسخ النقاز تعاقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على المستحقات المالية المتأخرة حتى الان.

واشترط حمدي النقاز توقيع عقد جديد مع الزمالك في حال رغبة الأخير في استعادة خدماته خاصة أن اللاعب التونسي يحق له السفر خلال الوقت الحالي، لاسيما أنه حصل على جواز السفر الخاص به، عقب مباراة مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأبلغ النقاظ محاميه التونسي أنيس بن ميم، بعدم التفاوض مع الزمالك، خاصة أنه يعتبر لاعب حر ويحق له التعاقد مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.