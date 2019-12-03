الصحافة العالمية تتغنى بـ ميسي بعد حصولة على الكرة الذهبية

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

تغنت الصحافة العالمية بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد نادي برشلونة، بعد تتويجه بالأمس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2019.



وتوج ميسي مهاجم، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

وأقيم الحفل على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يشمل مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي ستمنح نسخة منها أيضا لأفضل لاعبة في العالم، بالإضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

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وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 للمرة السادسة في تاريخه، بعدما توج هذا العام أيضا بجائزة الأفضل المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتنافس ميسي مع كلاً من الهولندي فيرجل فان دايك والذي حل ثانياً، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي تواجد في المركز الثالث.

حيث قالت صحيفة ديلي تيليجراف الإنجليزية: "ميسي حصد كرته الذهبية السادسة وأصبك حامل الرقم القياسي بالفوز بها".

بينما تحدثت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية: "ميسي فاز بالكرة الذهبية السادسة ويتخطى كريستيانو رونالدو ودي ليخت يفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد".

في حين قالت صحيفة آس الإسبانية: "ميسي يكتب التاريخ بعد تتويجه بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته الكروية".