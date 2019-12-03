عماد النحاس يحذر لاعبيه من الاستهتار أمام الجزيرة المطروحى فى كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل أطلق عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب تحذيراته للاعبي ذئاب الجبل من الاستهانة بفريق الجزيرة المطروحي، والذي سينافس المقاولون على حجز مقعد في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر. ويختتم فريق المقاولون استعداداته لجزيرة مطروح اليوم الثلاثاء، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الجزيرة المطروحي غداً الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر حيث رفض الجهاز الفني لذئاب الجبل منح اللاعبين راحة عقب مباراة الجونة في الجولة السادسة بالدوري التي فاز بها ذئاب الجبل بنتيجة 2/0، استعداداً لكأس مصر. Advertisements ويسعى النحاس لتجنب مفاجآت الكأس الغير السارة للفرق الكبرى أمام نظيرتها في دوري المظاليم، والتي سبق وسقط فيها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نسخ سابقة . وقفز المقاولون العرب إلى صدارة الدوري الممتاز بفوزه على الجونة بهدفين نظيفين احرزهما محمد سالم هداف الفريق، في الدقيقة 72 والدقيقة 83 بعد نزوله بدلا من محمود السيد في الشوط الثاني.

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