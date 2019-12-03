على غيط لـ "تايم سبورت" : الإسماعيلي "مش حقل تجارب المدربين "...

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وأضاف غيط : " الاسماعيلى نادى كبير وليس حقلا للتجارب فى المدربين الاجانب ، كيف نستعين بهذا العدد الضخم من المدربين فى ثلاثة سنوات وصل عددهم لتسعة مدربين "
ويضيف عضو مجلس ادارة الاسماعيلى السابق : " لماذا أقال مجلس الاسماعيلى ميودراج ؟ اذا كان غير مقتنع بالمدرب الصربى فلماذا تعاقد معه من الاساس ، وكيف يتم تدعيم الفريق بهذا الشكل ، ضم لاعبين فى مراكز لاتحتاج للدعم وترك مراكز شاغرة بدون اى دعم "
وتابع على غيط : "لابد من التعاقد مع مدير فنى صاحب سيرة ذاتية قوية بالاضافة لتدعيم الدراويش بصفقات قوية فى يناير ، الادارة حصلت على 150 مليون جنيه مقابل بيع نجوم الفريق فى الصيف الماضى مثل محمد عواد ومحمود متولى ، فأين التدعيمات القوية للفريق وبنفس الاسماء القوية التى رحلت "
وأمضى ميودراج 93 يوماً فى قيادة الدراويش حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 5 مباريات محلية بالدوري فاز فى مباراتين وخسر ثلاثة وحصد 6 نقاط وسجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ليقبع فى المركز الثانى عشر بجدول المسابقة .
بينما قاد ميودراج الدراويش للتأهل لدور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" حيث قاد الفريق للفوز على أهلى بنى غازى الليبى 4-2 ثم الخسارة فى مباراة العودة من نفس الفريق 1-0 ثم الفوز على الجزيرة الاماراتى ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة هدفين دون رد.
وإجمالا قاد ميودراج الاسماعيلى فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل ، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف .
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