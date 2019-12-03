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جدة - عمرو شويل رابط مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 بكأس مصر
يواجه النادي الأهلي فريق بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.
رابط مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 بكأس مصر
مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويحتل الأهلي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب جدول الدوري المصري.
حيث خاض الفريق الأحمر 4 مباريات، حقق الفوز فيهم جميعهم.
رابط مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 بكأس مصر
مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، بينما يحتل الأهلي المركز الأخير في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا بدون أي رصيد من النقاط.
وخاض الفريق الأحمر مباراة واحدة خسرها أمام النجم الساحلي بهدف نظيف.
رابط مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 بكأس مصر
مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ومن المتوقع أن يشرك فايلر العديد من اللاعبين البدلاء وإراحة بعض الأساسيين، خاصة أن المباراة في المتناول بشكل كبير للغاية، حيث إن فارق الامكانيات كبير للغاية بين الفريقان.
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