شكرا لقرائتكم صبري المنياوى : المدرب الجديد للدراويش أجنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى فى مداخلة هاتفية مع قناة تايم سبورت أن ناديه سيتعاقد مع مدير فنى أجنبى لخلافة الصربى ميودراج يسيتش الذى رحل عن منصبه .

وقرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي إقالة ميودراج يمن منصبه بعد الخسارة من الاتحاد السكندري وتعيين أدهم السلحدار المدرب العام مديراً فنياً بشكل مؤقت فى مباراة طنطا المقرر لها عصر الاربعاء والمؤجلة من الجولة الخامسة للدوري لحين التعاقد مع مدرب جديد .

وقال المنياوى : " واثق من فوز الاسماعيلى على طنطا لفتح صفحة جديدة ومصالحة الجماهير الغاضبة ونركز فى هذه المباراة ومواجهة الاعلاميين بكأس مصر أيضاً المقرر لها السبت المقبل "

وأضاف مدير الكرة بالاسماعيلى : " أقدر حجم غضب الجماهير وأعترف بتحملنا مسئولية التراجع هناك بعض الاخطاء فى الفريق ونحاول نعالجها بكل الطرق "

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وتابع المنياوى : " الاسماعيلى حسم أمره ويبحث عن مدرب أجنبى لخلافة ميودراج الذى انهى رحلته مع الدراويش أمس وحصل على كل مستحقاته هو وطاقمه المعاون "

وأمضى ميودراج 93 يوماً فى قيادة الدراويش حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 5 مباريات محلية بالدوري فاز فى مباراتين وخسر ثلاثة وحصد 6 نقاط وسجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ليقبع فى المركز الثانى عشر بجدول المسابقة .

بينما قاد ميودراج الدراويش للتأهل لدور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" حيث قاد الفريق للفوز على أهلى بنى غازى الليبى 4-2 ثم الخسارة فى مباراة العودة من نفس الفريق 1-0 ثم الفوز على الجزيرة الاماراتى ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة هدفين دون رد.

وإجمالا قاد ميودراج الاسماعيلى فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل ، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف .