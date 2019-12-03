شكرا لقرائتكم طارق يحيى يبحث أزمة العقم التهديفى لطلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومنح طارق يحيى تعليمات خاصة لعبد الحميد بسيونى المدرب العام بضرورة الاهتمام بتعزيز الاداء الهجومى للثلاثى عمرو جمال وحسام باولو وناصر منسى لإستعادة فورمتهم التهديفية .
وخسر الطلائع من سموحة بهدفين مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الخامس للدوري .
ومنح طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة من مران اليوم عقب العودة من الاسكندرية على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الواحدة ظهر غداً الاربعاء استعداداً لموقعة كأس مصر .
ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات لم يحقق الفوز وتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه اربعة أهداف وتلقت شباكه 6 اهداف .
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