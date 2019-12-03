شكرا لقرائتكم كارتيرون يطلب تقرير مفصل عن اللاعبين بأول أيامه فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر من داخل نادى الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق ، طلب اعداد تقرير مفصل عن لاعبي الفريق وحالتهم الفنية والبدنية وعدد مشاركات كل لاعب ، وتقرير إضافي عن الإصابات يتم اعداده من جانب الجهاز الطبي لدراسته فور وصوله القاهرة وتوقيع عقود انتقاله للزمالك.



كارتيرون يوافق علي 100 ألف دولار

كان الزمالك قد توصل لاتفاق مع كارتيرون لتدريب الزمالك خلفا للصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق والذي تمت اقالته أمس بعد الخسارة من انبي في الدوري ومازيمبي الكونغولي في دوري ابطال افريقيا، علي ان يتقاضي كارتيرون 100 ألف دولار شهريا وهي نفس قيمة راتب ميتشو، بعدما تنازل كارتيرون عن 20 الف دولار في طلباته حيث كان يرغب كارتيرون في الحصول علي 120 ألف دولار شهريا.



كارتيرون يصل مساء اليوم

ويصل كارتيرون للقاهرة في الثامنة من مساء اليوم قادما من المغرب عقب فسخ تعاقده مع نادي الرجاء المغربي ، حيث كان يتولى قيادة الفريق الا ان سوء النتائج وارتفاع قيمة عقده أدت الي فسخ النادي المغربي التعاقد مع كارتيرون ليتعاقد معه الزمالك دون ان يلتزم الزمالك بأي شروط او أعباء مالية لصالح نادي الرجاء.