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جدة - عمرو شويل كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلي وبني سويف yallashoot مشاهدة مباراة الاهلي حصري

يواجه النادي الأهلي فريق بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويرغب الأهلي في استغلال صحوته الكبيرة مع مدربه فايلر في تحقيق الانتصار والتواجد في الدور المقبل من البطولة.

كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلي وبني سويف yallashoot مشاهدة مباراة الاهلي حصري

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويقدم الفريق الأحمر مع فايلر مستوي فني رائع للغاية لم تراه الجماهير منذ فترة كبيرة.

وحقق الأهلي الفوز في أكثر من مباراة بأربعة أهداف، بل أضاع أكثر من ذلك، حيث أصبح يجيد حسم المباريات بشكل كبير دون الدخول في أي تعقيد.

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كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلي وبني سويف yallashoot مشاهدة مباراة الاهلي حصري

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب الغائب منذ 2017، عندما فاز على المصري بهدفين مقابل هدف.

كان أحمد فتحي قد أحرز الهدف الثاني القاتل للنادي الأهلي بالدقائق الأخيرة من المباراة.

كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلي وبني سويف yallashoot مشاهدة مباراة الاهلي حصري

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، وسيحاول الأهلي أن يستغل فارق الخبرات والامكانيات في حسم الأمور مبكراً حتى لا يحدث أي أمر مفاجيء.

خاصة أن مثل هذه المباريات إذا لم تحسم مبكراً من الفريق صاحب الخبرة فستدخل في منحنى صعب للغاية، خاصة أن الفريق الآخر يكتسب الثقة بشكل كبير.