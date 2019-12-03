الاتحاد الافريقى للهوكى فى قناة السويس...

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جدة - عمرو شويل زار وفد الإتحاد الأفريقي للهوكي هيئة قناة السويس بعد دعوة الفريق اسامة ربيع رئيس الهيئة لجولة بحرية في قناة السويس . وأشاد وفد الاتحاد الأفريقي بالزيارة وأكدوا أنهم في قمة سعادتهم بهذه الزيارة وحرصوا على تقديم الشكر التام لسيادة الفريق أسامة ربيع الذي يحرص على توفير كل ما هو متاح من أجل نجاح بطولة الأندية الأفريقية للهوكي التي تقام على ملعب هيئة قناة السويس للهوكي. Advertisements يذكر أن بطولة الأندية الأفريقية للهوكي تقام داخل محافظة الاسماعيلية وسيكون الختام يوم ٨ ديسمبر الحالي .

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