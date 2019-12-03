شكرا لقرائتكم صور وفيديو.. نور الدين يرفض تحكيم مباراة المالية والبلدية بسبب "ركنة سيارة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد محيط استاد مالية كفر الزيات والذي يستضيف مباراة بلدية المحلة ومالية كفر الزيات في الأسبوع السادس من دوري القسم الثاني أزمة حادة بين الحكم الدولي إبراهيم نور الدين والأمن المكلف بتأمين المباراة بسبب رفض الأمن دخول سيارة إبراهيم نور الدين حكم المباراة لمحيط الاستاد مما دفع الحكم الدولي لاتخاذ قرار بالرحيل عن أرض الملعب وعدم إدارة المباراة تحكيميا. وقرر نور الدين تقديم تقرير إلى اتحاد الكرة بالأحداث التي منعته من الدخول للاستاد. ونجح مسئولي نادي مالية كفر الزيات في احتواء ازمة ايراهيم نور الدين مع الأمن وقام احد مسئولي النادي الصاعد حديثا للقسم الثاني باصطحاب الحكم لارضية الملعب وذلك قبل نصف ساعة من بداية المباراة . Advertisements

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