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شكرا لقرائتكم صور وفيديو.. نور الدين يرفض تحكيم مباراة المالية والبلدية بسبب "ركنة سيارة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر نور الدين تقديم تقرير إلى اتحاد الكرة بالأحداث التي منعته من الدخول للاستاد.
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