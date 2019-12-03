س و ج.. هل يتراجع حمدى النقاز ويكمل عقده مع الزمالك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث داخل نادى الزمالك ووسط الجماهير الزملكاوية سوى عن مصير التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق الأبيض، الذى تقدم بشكوى رسمية فى الاتحاد الدولى "فيفا" لفسخ تعاقده مع الزمالك لعدم حصوله على مستحقاته منذ أكثر من 3 أشهر.س: هل يتراجع حمدى النقاز عن شكوى الزمالك؟
ج : ينتظر حمدى النقاز ومحاميه أنيس بن ميم المفاوضات الرسمية من نادى الزمالك بشأن حل الأزمة، قبل اتخاذ قرار رسمى بتصعيد الشكوى أو سحبها من الاتحاد الدولى.
ج : حال عدم حل الأزمة فإن حمدى النقاز قد يلجأ إلى الاتحاد الدولى للحصول على بطاقة دولية مؤقتة ينتقل من خلالها لأى نادٍ داخل أو خارج مصر لحين البت فى شكواه ضد نادى الزمالك.س : هل يمكن للزمالك توفير بديل حال رحيل حمدى النقاز ؟
ج : الأنسب لقيادة الجبهة اليمنى فى الزمالك عقب رحيل حمدى النقاز المتوقع، هو حازم إمام كابتن الفريق، ويليه فى الترتيب محمد عبد الغنى مدافع الفريق والذى يجيد فى مركز الظهير الأيمن.س : من يمكنه التأثير على حمدى النقاز بشأن التراجع عن شكواه ؟
ج : يرتبط حمدى النقاز ببعض الصداقات القوية مع لاعبى الزمالك، وفى مقدمتهم محمود علاء وفرجانى ساسى، ومن المنتظر تدخلهما فى الأزمة لمحاولة إقناعه بالتراجع عن موقفه.
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