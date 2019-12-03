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تذكرتى تعلن إمكانية حجز تذاكر مواجهة الأهلى والهلال من موقع النادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تذكرتى أنه يجوز لحاملى بطاقة مشجع أهلاوى، حجز تذكرة مباراة الأهلى والهلال السودانى من موقع النادى الأهلى، بشرط استخراج تذكرتى فان آى دى لدخول ملعب المباراة يوم الجمعة.

وبدأ، اليوم الثلاثاء، حجز تذاكر مباراة الأهلى وفريق الهلال السودانى، وتبلغ قيمة تذكرة الدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانية و100 جنيه للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300 للمقصورة الرئيسية.

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وتقرر عدم استلام التذاكر دون وجود "فان آى دى" الخاص بالمشجع الذى يتم استخراجه من موقع تذكرتى.

 

 

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