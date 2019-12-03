شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتسلم تقريرا عن لاعبى الزمالك فور وصوله القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، إعداد تقرير مفصل عن لاعبى الفريق وحالتهم الفنية والبدنية وعدد مشاركات كل لاعب، وتقرير إضافى عن الإصابات يتم إعداده من جانب الجهاز الطبى لدراسته فور وصوله القاهرة وتوقيع عقود انتقاله للزمالك.

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كارتيرون يوافق على 100 ألف دولار

كان الزمالك قد توصل لاتفاق مع كارتيرون لتدريب الزمالك خلفا للصربى ميتشو المدير الفنى السابق للفريق، والذى تمت إقالته أمس بعد الخسارة من إنبى فى الدورى ومازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال أفريقيا، على أن يتقاضى كارتيرون 100 ألف دولار شهريا وهى نفس قيمة راتب ميتشو، بعدما تنازل كارتيرون عن 20 ألف دولار فى طلباته حيث كان يرغب كارتيرون فى الحصول على 120 ألف دولار شهريا.

كارتيرون يصل مساء اليوم

ويصل كارتيرون للقاهرة فى الثامنة من مساء اليوم قادما من المغرب عقب فسخ تعاقده مع نادى الرجاء المغربى، حيث كان يتولى قيادة الفريق إلا أن سوء النتائج وارتفاع قيمة عقده أدت أدت فسخ النادى المغربى التعاقد معه، ليتعاقد معه الزمالك دون أن يلتزم الزمالك بأى شروط أو أعباء مالية لصالح نادى الرجاء.