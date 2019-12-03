شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتسلم تقريرا عن لاعبى الزمالك فور وصوله القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، إعداد تقرير مفصل عن لاعبى الفريق وحالتهم الفنية والبدنية وعدد مشاركات كل لاعب، وتقرير إضافى عن الإصابات يتم إعداده من جانب الجهاز الطبى لدراسته فور وصوله القاهرة وتوقيع عقود انتقاله للزمالك.
كان الزمالك قد توصل لاتفاق مع كارتيرون لتدريب الزمالك خلفا للصربى ميتشو المدير الفنى السابق للفريق، والذى تمت إقالته أمس بعد الخسارة من إنبى فى الدورى ومازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال أفريقيا، على أن يتقاضى كارتيرون 100 ألف دولار شهريا وهى نفس قيمة راتب ميتشو، بعدما تنازل كارتيرون عن 20 ألف دولار فى طلباته حيث كان يرغب كارتيرون فى الحصول على 120 ألف دولار شهريا.
كارتيرون يصل مساء اليوم
ويصل كارتيرون للقاهرة فى الثامنة من مساء اليوم قادما من المغرب عقب فسخ تعاقده مع نادى الرجاء المغربى، حيث كان يتولى قيادة الفريق إلا أن سوء النتائج وارتفاع قيمة عقده أدت أدت فسخ النادى المغربى التعاقد معه، ليتعاقد معه الزمالك دون أن يلتزم الزمالك بأى شروط أو أعباء مالية لصالح نادى الرجاء.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يتسلم تقريرا عن لاعبى الزمالك فور وصوله القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.