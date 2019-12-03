شكرا لقرائتكم خبر عن على غيط لـ "تايم سبورت" : أين أنفق مجلس الاسماعيلى الـ 150 مليون جنيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى على غيط عضو مجلس ادارة النادى الاسماعيلى السابق أن قلعة الدراويش لابد ألا تصبح حقل تجارب للمدربين بعد الاستعانة بتسعة مدربين خلال ثلاثة سنوات.

وقال على غيط فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت مع الإعلامى يحيى حمزة : " الاسماعيلى نادى كبير وليس حقلا للتجارب فى المدربين الأجانب، كيف نستعين بهذا العدد الضخم من المدربين فى ثلاث سنوات وصل عددهم لتسعة مدربين ".

ويضيف عضو مجلس ادارة الإسماعيلى السابق : " لماذا أقال مجلس الاسماعيلى ميودراج ؟ اذا كان غير مقتنع بالمدرب الصربى فلماذا تعاقد معه من الاساس ، وكيف يتم تدعيم الفريق بهذا الشكل ، ضم لاعبين فى مراكز لاتحتاج للدعم وترك مراكز شاغرة بدون اى دعم " .

وتابع على غيط : "لابد من التعاقد مع مدير فنى صاحب سيرة ذاتية قوية بالاضافة لتدعيم الدراويش بصفقات قوية فى يناير ، الادارة حصلت على 150 مليون جنيه مقابل بيع نجوم الفريق فى الصيف الماضى مثل محمد عواد ومحمود متولى ، فأين التدعيمات القوية للفريق وبنفس الاسماء القوية التى رحلت ".

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وقرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي إقالة ميودراج يمن منصبه بعد الخسارة من الاتحاد السكندري وتعيين أدهم السلحدار المدرب العام مديراً فنياً بشكل مؤقت فى مباراة طنطا المقرر لها عصر الاربعاء والمؤجلة من الجولة الخامسة للدوري لحين التعاقد مع مدرب جديد .

وأمضى ميودراج 93 يوماً فى قيادة الدراويش حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 5 مباريات محلية بالدوري فاز فى مباراتين وخسر ثلاثة وحصد 6 نقاط وسجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ليقبع فى المركز الثانى عشر بجدول المسابقة .

بينما قاد ميودراج الدراويش للتأهل لدور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" حيث قاد الفريق للفوز على أهلى بنى غازى الليبى 4-2 ثم الخسارة فى مباراة العودة من نفس الفريق 1-0 ثم الفوز على الجزيرة الاماراتى ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة هدفين دون رد.

وإجمالا قاد ميودراج الاسماعيلى فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل ، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف .