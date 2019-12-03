شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية لثلاثى الطلائع بفرمان من طارق يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق يحيى زيادة جرعة الحصص التدريبية للمهاجمين فى التدريبات اليومية لرفع معدل جاهزيتهم البدنية والفنية، ودقتهم أمام الشباك لمواجهة العجز الهجومى الذى يعانى منه الفريق فى مبارياته الأخيرة وكان سبباً فى نزيف النقاط.

ومنح طارق يحيى تعليمات خاصة لعبد الحميد بسيونى المدرب العام بضرورة الاهتمام بتعزيز الأداء الهجومى للثلاثى عمرو جمال وحسام باولو وناصر منسى لإستعادة فورمتهم التهديفية.

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وخسر الطلائع من سموحة بهدفين مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس للدورى.

ومنح طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة من مران اليوم عقب العودة من الأسكندرية، على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الواحدة ظهر غداً الأربعاء استعداداً لموقعة كأس مصر.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات لم يحقق الفوز وتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه اربعة أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.