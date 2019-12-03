حكاية 5 مواجهات جمعت الأهلى وبنى سويف قبل صدام اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الأهلى نظيره فريق بنى سويف الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. سبق وأن التقى الفريقان فى العديد من المواجهات نبرزها فى التقرير التالى: - 5 مواجهات جمعت الأهلى وبنى سويف بواقع 4 مواجهات فى بطولة الدورى الممتاز ومواجهة واحدة فى بطولة كأس مصر وكان الفوز حليف الأهلى فى المواجهات الخمسة. - المواجهة الأولى جمعت الفريقين فى بطولة الدورى الممتاز موسم 63-64 فاز الأهلى فى مباراة الدور الأول بنتيجة 6-2 وفاز فى الدور الثانى بهدف دون رد. Advertisements - تجددت مواجهة الفريقين قبل 44 عاما فى الدورى وتحديدا فى موسم 74-75 وانتهى لقاء الدور الأول بفوزالأهلى بهدف دون رد وتكرر الفوز فى الدور الثانى بهدفين دون رد. - مباراة وحيدة جمعت الفريقين ببطولة كأس مصر فى موسم 97-98 وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 4-1. - نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك بنى سويف 13 مرة بواقع 2.6 هدف فى المباراة الواحدة بينما استقبلت شباكه 3 أهداف. - خرج الأهلى بشباك نظيفة فى 3 مواجهات فيما فشل بنى سويف فى الخروج بشباك نظيفة فى كل مواجهاته مع الأهلى.

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