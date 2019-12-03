شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يحذر اللاعبين من الاستهانة بالجزيرة المطروحى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، لاعبى ذئاب الجبل من الاستهانة بفريق الجزيرة المطروحى، والذى سينافس المقاولون على حجز مقعد فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

ويسعى النحاس لتجنب مفاجآت الكأس غير السارة للفرق الكبرى أمام نظيرتها فى دورى المظاليم، والتى سبق وسقط فيها قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى نسخ سابقة.

ويختتم فريق المقاولون استعداداته لجزيرة مطروح، اليوم الثلاثاء، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الجزيرة المطروحى غداً الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، حيث رفض الجهاز الفنى لذئاب الجبل منح اللاعبين راحة عقب مباراة الجونة فى الجولة السادسة بالدورى التى فاز بها ذئاب الجبل بنتيجة 2/0 استعداداً لكأس مصر.

وقفز المقاولون العرب إلى صدارة الدورى الممتاز بفوزه على الجونة بهدفين نظيفين أحرزهما محمد سالم هداف الفريق، فى الدقيقة 72 والدقيقة 83 بعد نزوله بدلا من محمود السيد فى الشوط الثانى.