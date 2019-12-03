شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن التعاقد مع كوليبالى: لم نجتمع مع كارتيرون وهو صاحب الرؤية الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو نادى الزمالك الحديث عن الأنباء المنتشرة بشأن التعاقد مع ساليف كوليبالى مدافع الأهلى السابق، والذى ينضم لأى نادٍ يتولى قيادته الفنية الفرنسى كارتيرون المدير الفنى الجديد للزمالك. وانتشرت أنباء مؤخرا عن إمكانية تعاقد الزمالك مع كوليبالى حال طلب كارتيرون التعاقد معه، خاصة أن اللاعب غير متعاقد مع أى نادٍ عقب فسخ عقده مع الرجاء المغربى وفشل قيده فى الهلال السودانى. وأكد مصدر داخل الزمالك أن المدير الفنى الفرنسى كارتيرون لم يصل للقاهرة حتى الآن ولم يتعرف على الفريق ولم يحدد طلباته حتى يتم الحديث عن التعاقد أو الاستغناء عن أى لاعب فى الوقت الراهن، وما يثار على مواقع التواصل الاجتماعى ما هو إلا اجتهادات ودعابة بسبب الربط بين كوليبالى وكارتيرون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك عن التعاقد مع كوليبالى: لم نجتمع مع كارتيرون وهو صاحب الرؤية الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.