شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الاتحاد الأفريقى للهوكى فى وجولة بحرية بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبى وفد الاتحاد الأفريقى للهوكى دعوة سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والتى من خلالها تم القيام بجولة بحرية فى قناة السويس. وكانت الأجواء جميلة وأشاد وفد الاتحاد الأفريقى بالزيارة وأكدوا أنهم فى قمة سعادتهم بهذه الزيارة، وحرصوا على تقديم الشكر التام لسيادة الفريق أسامة ربيع، الذى يحرص على توفير كل ما هو متاح من أجل نجاح بطولة الأندية الأفريقية للهوكى التى تقام على ملعب هيئة قناة السويس للهوكى. Advertisements يذكر أن بطولة الأندية الأفريقية للهوكى تقام داخل محافظة الإسماعيلية وسيكون الختام يوم 8 ديسمبر الحالى.

جانب آخر من وفد الهوكى

جانب من وفد الهوكى

وفد الهوكى

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