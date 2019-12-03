شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهلاوية فى قائمة بنى سويف لملاقاة كتيبة فايلر.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اختباراً محلياً جديداً، عندما يستضيف فريق بنى سويف مساء اليوم الثلاثاء، وبالتحديد فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولى، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

تضم قائمة بنى سويف لمباراة الأهلى الثلاثى كريم محفوظ (حارس المرمى رقم 1) على وزة ( لاعب خط الوسط رقم 8 ) كريم أشرف ( مهاجم رقم 9 ) وسبق لهم ارتداء الفانلة الحمراء فى صفوف الناشئين تحت 21 عاماً.

ويرغب النادى الأهلى فى مصالحة جماهيره وتعويض الخسارة الأفريقية المفاجئة أمام النجم الساحلى بهدف نظيف، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة الماضى بملعب رادس، والتى حسمها النجم لصالحه بهدف نظيف.

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وعلى الجانب الآخر يرفض فريق بنى سويف بقيادة مديره الفني حسن موسى الاستسلام فى مواجهة الأهلى، حيث يسعى الفريق لتحقيق المفاجأة بإقصاء بطل الدورى الموسم الماضى.

ويملك فريق بنى سويف فى جعبته ببطولة دورى الممتاز ب 13 نقطة جمعهم من 6 مباريات بعد فوزه في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر أخرى، ولازال لديه مباراة مؤجلة، وينافس بنى سويف على بطاقة الصعود في مجموعة الصعيد، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثاني خلف البنك الأهلي المتصدر.



