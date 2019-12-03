رئيس الأفريقى للمصارعة فى زيارة تفقدية لمصر الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر المغربى فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقى للمصارعة إلى القاهرة الأسبوع المقبل، فى زيارة تفقدية للصالات والمنشآت الرياضية المقرر أن تستضيف بطولة أفريقيا 2022، بالدورة التأهيلية للأولمبياد.
وتستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية بعد موافقة الاتحاد الدولى للعبة، على أن يتحدد مكان إقامتها بالتحديد بعد الزيارة التفقدية للمسكوت.
يذكر أن نرمين رفيق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة طلبت من الاتحاد الدولى تخفيض غرامة المنشطات الموقعة على الاتحاد نتيجة عقوبة المنطشات على بعض اللاعبين.
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