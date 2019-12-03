شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصرف مكافأة التأهل العربى لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان صرف مكافأة التأهل لدور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، تحفيزاً للاعبين قبل مواجهة طنطا بالدورى، ويربط مجلس الدراويش صرف مكافأة مباريات البطولة العربية بنهاية مباراة الإياب.

كان الإسماعيلى قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء فى لقاء الذهاب.

Advertisements

واخطرالاتحاد العربى لكرة القدم النادى الإسماعيلى بموعد قرعة الدورين ربع ونصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث ستجرى غداً الأربعاء بالرياض بعد أن تحددت الأندية السبعة المتأهلة لهذا الدور وتبقى فريق واحد سيتحدد من الفائز بمواجهة القوة الجوية العراقى ومولودية الجزائر، وستجرى قرعة الملاعب ومواعيد المباريات للدورين مباشرة.

جدير بالذكر أن الأندية المتأهلة لهذا الدور هى الإسماعيلى والاتحاد "مصر"، والاتحاد والشباب "السعودية"، والرجاء وأولمبيك إسفى "المغرب"، والشرطة العراقى.

ويحلم عشاق الإسماعيلى بمواصلة النتائج الجيدة بالبطولة العربية لاستمرار حلم الفوز باللقب والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عامًا، ويتسلح النادى الأصفر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأصفر.