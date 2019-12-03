زوجة روبرت ليفاندوفسكي تخطف الأنظار بجاذبيتها في حفل الكرة الذهبية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطفت آنا لواندوفسكا، زوجة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، الأنظار بأناقتها وجاذبيتها، خلال حضورها برفقة زوجها حفل التتويج بالكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة “فرانس فوتبول”.

روبرت ليفاندوفسكي، حضر حفل توزيع جوائز كرة القدم في العاصمة الفرنسية باريس لمنح جوائز الأفضل خلال عام 2019 بصفته كابتن منتخب بولندا.

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اللاعب ظهر بشكل أنيق أيضا حيث كان يرتدي بدلة سهرة سوداء، مع ربطة عنق سوداء متناغمة، كأحد ممثلي بايرن ميونيخ والممثل الوحيد في الجوائز، وارتدت زوجته فستان أسود جميل، مفتوح من الأمام.

روبرت ليفاندوفسكي، حصل على المركز الثامن في ترتيب الجوائز لأفضل لاعبي العالم عن عام 2019.

النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، احتل المركز الخامس، بين أفضل 30 لاعبًا في العالم لعام 2019 باختيار مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، توج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، في الحفل الذي أقيم على مسرح “شاتليه” بالعاصمة الفرنسية باريس.